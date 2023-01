Slalom Garmisch: vince Kristoffersen, Gross è 5°

Colpo doppio di Henrik Kristoffersen nello slalom di Garmisch-Partenkirchen. Il norvegese ha vinto tra i pali stretti della Gudiberg per la terza volta in carriera, conquistando così la leadership nella classifica di specialità. Una gara imprevedibile a causa della poca neve a disposizione nella località tedesca che si è deteriorata immediatamente, sia nella prima che nella seconda manche, favorendo le rimonte da lontano. Ad approfittarne è stato soprattutto un azzurro, Stefano Gross. Entrato tra i primi 30 con il pettorale 38 e 26° dopo la prima manche, lo sciatore di Bolzano ha recuperato 21 posizioni, chiudendo al quinto posto e ritrovando una top 5 che mancava dal 2019. Non solo Gross, alle sue spalle per soli 4 centesimi c'è Tommaso Sala. Un risultato importante in slalom per l'Italia che oggi non ha potuto fare affidamento su Razzoli e Vinatzer, entrambi fuori nella prima manche.