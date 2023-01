Slalom Zagabria, vince Shiffrin: sono 5 di fila

Her Majesty non si ferma e conquista la quinta vittoria consecutiva in Coppa del Mondo, l'ottantunesima in carriera. La statunitense è riuscita a fare la differenza nonostante le condizioni difficili per la poca neve: sul podio anche Vlhova e Swenn Larsson. La migliore delle italiane è Marta Rossetti, diciannovesima

C'è ancora la firma di Mikaela Shiffrin sulla Coppa del Mondo di sci alpino. La statunitense ha vinto la quinta gara consecutiva, conquistando lo slalom di Zagabria, prima gara del 2023. In quel di Sljeme, "her majesty" è riuscita a fare ancora una volta la differenza, nonostante le condizioni difficili per la poca neve e un clima quasi primaverile. Dopo aver chiuso la prima manche in vetta, Shiffrin ha consolidato il vantaggio nella seconda manche chiudendo davanti a Petra Vlhova e Anna Swenn Larsson. Per la statunitense sono 81 vittorie in carriera, di cui 51 tra i pali stretti.