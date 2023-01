Francesco De Fabiani conquista il 3° posto nella 15 km in tecnica classica mass start maschile in Val di Fiemme e torna sul podio in Coppa del mondo dopo due anni di assenza. Decimo Pellegrino, vince il solito Klaebo che ipoteca il Tour de Ski 2023

Francesco De Fabiani ha conquistato il terzo posto nella 15 km in tecnica classica mass start maschile al Tour de Ski in Val di Fiemme. Il 29enne alpino valdostano, è riuscito nell’impresa di tornare sul podio individuale di Coppa del mondo a distanza di due anni dall’ultima volta, proprio in Val di Fiemme, in cui era arrivato secondo sempre nella 15 km. La vittoria è andata, nemmeno a dirlo, al solito irresistibile norvegese Johannes Klaebo, primo col tempo di 39’59″2, alla sesta vittoria in questa edizione del Tour. Klaebo, ha dovuto però fare i conti sino all’ultimo con il compagno di nazionale Paal Golberg (ottima la sua azione), beffato per appena 4 centesimi nella volata finale, dove il tirannico fondista non ha voluto concedere nulla nemmeno stavolta.

Per Klaebo quasi ipotecato il Tour de Ski 2023 – con un margine di 1’02” sullo svedese Calle Halvfarsson prima dell’ultima salita al Cermis -, mentre in casa Italia con il 10° posto ottenuto Federico Pellegrino è rimasto quarto in classifica a 1’27”. Bene in generale la squadra azzurra con con il 23° posto di Dietmar Noeckler, 25° Paolo Ventura, 38° Giandomenico Salvadori, 44° Giovanni Ticco e 48° Davide Graz.