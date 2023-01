Dominik Fischnaller si conferma in stato di grazia e conquista il quinto podio stagionale con il terzo posto nel singolo maschile di Coppa del mondo a Sigulda, in Lettonia. L'azzurro è sempre più leader in classifica generale, con un comodo +93 sull'austriaco Kindl

Dominik Fischnaller ha confermato il suo ottimo momento di forma in questa stagione, con il terzo posto nel singolo maschile di Coppa del mondo a Sigulda, in Lettonia. Il carabiniere di Maranza, al quinto podio stagionale sul massimo circuito – dopo le due vittorie in singolo e sprint a Park City ed i due terzi posti nel singolo di Whistler e la sprint di Igls -, ha messo in scena un’ottima seconda run, confermando il terzo tempo ottenuto già al termine della prima manche. Per Fischnaller si è trattato del 43° podio in carriera in Coppa del mondo, a 267 millesimi dal primo posto.

La vittoria è andata al padrone di casa lettone Kisters Aparjods, primo in 1’35″228, bravi a scalare posizioni nel corso della seconda manche in cui hanno messo in mostra due buone discese. Fischnaller ha consolidato la leadership della classifica generale, che lo vede sempre al primo posto con il punteggio di 465 punti, contro i 372 dell’austriaco Wolfgang Kindl e i 351 dell’altro biancorosso David Gleirscher.