E' Petra Vlohva ad aggiudicarsi lo slalom femminile della Coppa del Mondo di sci sulle nevi di Flachau. Per la sciatrice slovacca si tratta della prima vittoria stagionale, ottenuta con un vantaggio di 43 centesimi su Mikaela Shiffrin soffiandole così la possibilità di ottenere l'83^ vittoria, un record assoluto. Dopo aver chiuso davanti nella prima manche, Vlohva si è ripetuta anche nella seconda gestendo alla grande la gara: prima prende il largo su Shiffrin, poi riesce a mantenere il vantaggio nonostante una sbavatura sul dosso. Terzo posto per la tedesca Lena Duerr, che chiude a soli 85 centesimi dalla leader. L'unica italiana in gara era Marta Rossetti, che ha chiuso al 21° con un ritardo di 6 secondi e 1 centesimo. Grazie a questa vittoria, Vlhova sale a 796 punti in classifica generale consolidando il vantaggio sulla svizzera Holdener, oggi quarta al traguardo. Comanda sempre Mikaela Shiffrin, che dopo 19 gare è in testa con 1195 punti.