Vittozzi vince l'individuale a Ruhpolding

Gara perfetta dell'atleta sappadina che chiude con 0 errori al poligono e ritrova la vittoria in Coppa del Mondo (la terza in carriera) dopo 1461 giorni. Per Wierer il podio sfuma all'ultimo poligono con un errore nella serie in piedi: è quarta dietro alle francesi Jeanmonnot e Simon

Dopo 1461 giorni, Lisa Vittozzi ritrova la vittoria in Coppa del Mondo. La biathleta friulana ha vinto l'individuale di 15km a Ruhpolding, in Germania. Una gara perfetta dell'azzurra che si è dimostrata impeccabile al poligono (20 su 20) e di alto livello sugli sci. La risposta migliore dopo il weekend opaco di Pokluja, con la sprint da dimenticare e la mancata qualificazione all'inseguimento. Per Vittozzi si tratta del primo successo stagionale, il terzo in carriera senza considerare le staffette. Completano il podio di giornata le francesi Lou Jeanmonnot e la leader di Coppa del Mondo, Julia Simon. Quarta con tanti rimpianti, invece, Dorothea Wierer. L'atleta di Anterselva ha commesso un solo errore nell'ultimo poligono, fatale per il piazzamento sul podio.