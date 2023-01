Salta la discesa a St. Anton: previsti due SuperG

Cambia il programma del weekend di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a St. Anton , in Austria. A causa delle avverse condizioni climatiche, infatti, è saltata anche la seconda prova della discesa libera, prevista sabato. Da regolamento è obbligatoria la disputa di almeno una prova cronometrata, motivo per cui la discesa non verrà svolta e sarà sostituita con un superG . Diventano due, dunque, le gare del weekend di questa specialità visto che domenica ci sarà il bis con un altro superG.

Le ambizioni italiane

leggi anche

Kilde vince il SuperG a Wengen, Paris è quinto

Per Sofia Goggia, dunque, salta la possibilità di vincere ancora in discesa a St. Anton, come già fatto nel 2021. La bergamasca, leader della coppa di specialità, cercherà di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche in superG, lì dove Elena Curtoni indossa il pettorale rosso di leader. La prossima discesa sarà quella di Cortina d'Ampezzo, prevista sabato 21 gennaio.