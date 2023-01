Kilde vince il SuperG a Wengen, Paris è quinto

C'è ancora la firma di Aleksander Aamodt Kilde sulla Coppa del Mondo di sci alpino. Lo sciatore norvegese ha vinto il SuperG di Wengen, in Svizzera, conquistando così la quinta vittoria stagionale, la diciottesima in carriera. Kilde ha "rovinato" la festa svizzera, chiudendo davanti a Stefan Rogentin (per lui primo podio in carriera in Coppa del Mondo) e il leader della generale, Marco Odermatt. Tra gli italiani, sorride un ritrovato Dominik Paris con la sua miglior gara in stagione. L'azzurro ha chiuso al quinto posto, a 1''17 da Kilde, ritrovando delle buone sensazioni sugli sci. Premesse ottime in vista della discesa libera in programma sabato; il weekend di Wengen si concluderà domenica con uno slalom.