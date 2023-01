Italia 3^ nella staffetta femminile a Ruhpolding

Il quartetto composto da Comola, Vittozzi, Passler e Wierer chiude alle spalle della Norvegia (primo successo in campo femminile) e Germania. Per l'Italia è il nono podio stagionale in Coppa del Mondo, tutti conquistati dalle ragazze. Domenica sono in programma le mass start (ore 12.30 uomini, ore 14.45 donne)

Arriva un altro podio per l'Italia del biathlon nella tappa di Ruhpolding, in Germania, conquistato dalla staffetta femminile. Il quartetto composto da Samuela Comola, Lisa Vittozzi, Rebecca Passler e Dorothea Wierer ha chiuso al terzo posto, come già accaduto nella precedente staffetta a Hochfilzen. La prestazione dell'Italia è stata dal doppio volto: bene al poligono (solo quattro errori, tutti coperti con le ricariche), un po' meno sugli sci visto che solo Vittozzi aveva un buon passo. Un limite che non ha consentito alle azzurre di conquistare qualcosa in più. Vittoria alla Norvegia, al primo successo dell'anno in campo femminile, seconda la Germania. Per l'Italia del biathlon si tratta del nono podio stagionale. Domenica sarà l'ultimo giorno di gara a Ruhpolding con le mass start maschile (ore 12.30) e femminile (ore 14.45).