Federica Brignone ha conquistato il SuperG di St. Anton, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. L'azzurra ha dominato, precedendo le svizzere Johana Haehlen e Gut-Behrami. Ottava Bassino, 13^la leader di specialità Curtoni. Rovinosa caduta per Sofia Goggia mentre era in testa, fortunatamente senza conseguenze Condividi

Federica Brignone si è imposta nel SuperG di St. Anton, in Austria, valido per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Nella gara che ha sostituito la discesa libera, annullata per le avverse condizioni meteo, la valdostana ha chiuso con uno stratosferico 1'00''21, precedendo le elvetiche Johana Haehlen (+0''54) e Lara Gut-Behrami (+0''66). Per Federica si tratta della vittoria numero 21 in carriera (record di tutti i tempi nello sci femminile italiano), la prima della stagione. Con 51 podi, inoltre, raggiunge al 3° posto nella classifica all-time Isolde Kostner. Tra le altre azzurre, Marta Bassino ha chiuso 8^ (+1''03). Classifica generale che vede al comando l’assente Shiffrin a 1125 punti, seguita da Vhlova a 796 e Holdener a 569. Le migliori azzurre sono Bassino (quinta a 492), Brignone (sesta a 479) e Goggia (settima a 470). L’appuntamento con la Coppa del mondo femminile è per domenica 15 gennaio, con il secondo SuperG.

Caduta per Goggia: nessuna conseguenza per Sofia Rovinosa caduta per Sofia Goggia mentre stava facendo segnare i migliori intertempi, fortunatamente senza conseguenze per la bergamasca, che appena un mese fa si era fratturata la mano. La campionessa olimpica, scesa con il pettorale numero 14 e scivolata ad alta velocità, ha subito rassicurato tutti alzando la mano. Anche da St. Anton le prime notizie confermano che non ci sono problemi fisici per Goggia.

I risultati delle altre italiane Tra le prime 15 anche Elena Curtoni, 13^ a 1”35, ma ancora col pettorale rosso di leader (ora alla pari di Mowinckel a quota 140) con Suter terza a 132 punti e Brignone, in rimonta, quarta con 129 punti. Grandi prestazioni anche per Roberta Melesi e Laura Pirovano, 16esime ex aequo: per la poliziotta di Ballabio si è trattato del secondo miglior risultato in carriera nella specialità. Spazio in top 20 anche per Karoline Pichler 18^. Non hanno terminato la gara Nicol e Nadia Delago.

Brignone: "Grande gara, mi sto divertendo a sciare" "E' stata una grande gara, sono emozionata. C'è stata tanta sofferenza, ho rischiato di fermarmi e invece nel finale ho spinto e ho osato, facendo la differenza. In tante erano veloci nei primi due intermedi, ho sofferto ma ho fatto una gran gara. Mi sto divertendo tanto, sono in fiducia e faccio ciò che voglio agli sci. Ho voglia di osare e rischiare e questo fa la differenza".

SuperG St. Anton, l'ordine d'arrivo Federica Brignone (ITA) Johana Haehlen (SVI) Lara Gut-Behrami (SVI)