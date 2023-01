Ancora Vittozzi: 2^ nella mass start a Ruhpolding

Terzo podio consecutivo per la biathleta sappadina che cede soltanto in volata alla francese Julia Simon, leader della Coppa del mondo femminile. Male Wierer che commette sette errori e chiude lontana dal podio. Nel prossimo weekend è in programma la tappa italiana ad Anterselva

Weekend perfetto per Lisa Vittozzi a Ruhpolding. Dopo la vittoria nell'individuale e il terzo posto nella staffetta femminile, la biathleta sappadina ha chiuso la tre giorni in Germania con il secondo posto nella mass start. Un'altra grande prestazione di Vittozzi che fino alla fine ha lottato per la vittoria con la francese Julia Simon che, negli ultimi 200 metri, è riuscita a prevalere grazie anche a dei materiali migliori. Simon, leader della classifica generale di Coppa del Mondo, ha chiuso la gara con tre errori al poligono, mentre Vittozzi ha commesso un solo errore in piedi. Completa il podio un'altra francese, Anais Chevalier. Per Vittozzi si tratta del quinto podio stagionale, il 36° in carriera. Giornata da dimenticare, invece, per Dorothea Wierer che ha chiuso al 23° posto con sette errori.