Gut vince SuperG St.Anton. 2^ Brignone, 3^ Bassino

La svizzera si impone nel secondo SuperG del weekend di Sankt Anton. Grande giornata per la squadra azzurra: Federica Brignone è seconda, dopo il successo del giorno precedente. Terza Marta Bassino, quarta Elena Curtoni

Lara Gut-Behrami vince il secondo SuperG sulle nevi austriache di Sankt Anton. La svizzera si è imposta con il tempo 1:17:26. Secondo posto per Federica Brignone, dopo la vittoria conquistata il giorno precedente con un ritardo di 15 centesimi. Completa il podio Marta Bassino, al traguardo con un distacco di 19 centesimi da Gut. Quarta posizione per Elena Curtoni (+0.52), davanti all'austriaca Siebenhofer (+0.79) e alla svizzera Gisin (+0.99). In classifica generale si conferma al primo posto la statunitense Mikaela Shiffrin, Federica Brignone invece si porta al comando di quella di specialità davanti a Lara Gut.

Classifica SuperG Sankt Anton