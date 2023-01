Dorothea Wierer regina di Anterselva: l'azzurra trionfa nella sprint sulle nevi di casa, nella sesta tappa della Coppa del mondo di biathlon. Seconda piazza per la francese Chloe Chevalier (+2''8), sul podio anche la svedese Elvira Oeberg (+8''7). Per Wierer si tratta della prima vittoria stagionale, la quinta ad Anterselva (14^ in carriera e 48 podi in Coppa del mondo) in quattro format differenti. In precedenza aveva conquistato la mass start del 2022, l’individuale e la pursuit nel 2020 (valide anche per i Mondiali) oltre che una pursuit nel 2019. Tredicesima piazza per Lisa Vittozzi (due errori al primo poligono, +45''2). Venerdì è in programma la sprint maschile.