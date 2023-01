Goggia show a Cortina: la prima discesa è sua

Sofia conquista l'Olympia delle Tofane per la terza volta in carriera con una prova straordinaria dal Gran Curvone in poi: per lei è la 21^ vittoria in CdM, come Federica Brignone. Completano il podio la slovena Stuhec e la tedesca Weidle. Sabato è in programma una seconda Discesa, domenica il SuperG

È ancora Sofia Goggia la regina di Cortina d'Ampezzo. Come un anno fa, l'azzurra ha vinto la discesa libera sull'Olympia delle Tofane, conquistando così la 21^ vittoria in carriera in Coppa del Mondo, migliore azzurra di sempre insieme a Federica Brignone. Un'altra grande gara di Goggia che, nonostante non sia riuscita a portar fuori tanta velocità dopo il salto del Duca d'Aosta nella parte alta, è stata in grado di fare la differenza dal Gran Curvone in poi. Sul podio la slovena Stuhec (dietro per soli 13 centesimi) e la tedesca Weidle. Per la bergamasca è il quinto podio consecutivo in discesa libera, con quattro vittorie. Goggia avrà sabato la chance per il bis visto che è in programma un'altra discesa.