Discesa Cortina: Goggia cade, Curtoni è terza

Sabato dal doppio volto per l'Italia sull'Olympia delle Tofane, in una discesa ridotta a causa del vento in quota. Goggia cade (senza conseguenze) in entrata alle Pale di Rumerlo e non centra il bis dopo venerdì. Sul podio sale Elena Curtoni, seconda alle spalle della slovena Stuhec che ritrova la vittoria in CdM dopo più di quattro anni

Sofia Goggia non centra il bis a Cortina. Dopo la vittoria di venerdì, la bergamasca è caduta nella seconda discesa libera sull'Olympia delle Tofane, in versione sprint per la partenza abbassata al Duca d'Aosta a causa del vento in quota. Goggia era in linea con il tempo di Mowinckel (la migliore al traguardo in quel momento), ma ha commesso un errore in entrata alle Pale di Rumerlo, andando a terra. Per fortuna nessuna conseguenza per l'azzurra che si è rialzata prontamente ed è arrivata al traguardo sulle sue gambe.