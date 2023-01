Coratti 3° nello slalom parallelo a Bansko

Primo podio stagionale per Edwin Coratti che in Bulgaria vince la small final contro il polacco Kwiatkowski. Vittoria all'elvetico Caviezel, secondo l'austriaco Obmann. Domenica è in programma un gigante parallelo

Per l'Italia arriva un nuovo podio dallo snowboard. A conquistarlo è Edwin Coratti, terzo nello slalom parallelo di Coppa del Mondo a Bansko, in Bulgaria. Il 31enne di Silandro, sconfitto in semifinale a causa di un errore in partenza, ha vinto la small final contro il polacco Oskar Kwiatkowski, vincitore una settimana fa in gigante parallelo a Scuol. Il successo è andato all'elvetico Dario Caviezel, davanti all'austriaco Fabian Obmann. Per Coratti è il primo podio stagionale: l'ultimo era datato 19 marzo 2022 a Berchtesgaden (Germania), dove vinse lo slalom parallelo. Tra gli altri azzurri, Messner e Bormolini si sono fermati agli ottavi, mentre Hofer ha perso ai quarti. Domenica, sempre a Bansko, è in programma un gigante parallelo.