Snowboard, Bormolini vince il PSL-bis a Bansko

Seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo per lo snowboarder lombardo che ha vinto la big final contro l'austriaco Auner, scivolato dopo poche porte. Bormolini guadagna anche il pettorale giallo di leader della classifica generale di PSL

Il 2023 si conferma un anno straordinario per Maurizio Bormolini. Dopo la prima vittoria in carriera in Coppa del Mondo a Bad Gastein, lo snowboarder di Tirano ha centrato il bis 12 giorni dopo a Bansko, in Bulgaria. Bormolini ha vinto il secondo slalom parallelo (PSL) del weekend, vincendo la big final contro l'austriaco Arvid Auner, scivolato dopo poche porte. Terzo il tedesco Stefan Baumeister. Il coronamento di una giornata perfetta per l'azzurro, già primo dopo le qualificazioni. Grazie al risultato odierno, Bormolini sale anche in testa alla classifica generale del PSL. "È stata una bella giornata, sin dalle qualificazioni - ha detto l'azzurro - Ho disputato delle buone run, nella finale avevo tante motivazioni. È un bel risultato".