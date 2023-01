Gigante Schladming, vince Meillard, 14^ Zingerle

Lo svizzero Loic Meillard, 26 anni, ha vinto in 2'18"77 il gigante in notturna di Schladming. Con lui sul podio - dopo una seconda manche dominata dalla foschia sulla parte alta della pista - il suo connazionale Gino Caviezel, in 2'19"36, e l'austriaco Marco Schwarz, in 2'19"58. Solo due gli azzurri in classifica, degli otto che hanno partecipato a una gara deludente per l'Italia. Il migliore - unico dato positivo della serata - è stato l'altoatesino Hannes Zingerle, che ha chiuso 14/o in 2'21"42. L'azzurro è stato autore di una gran prova, dal momento che - con il pettorale 58 - nella prima manche era arrivato 26/o e poi in quella decisiva ha recuperato altre 12 posizioni. Con lui, nella classifica finale, anche Giovanni Borsotti, 18/o in 2'21"67. La Coppa del mondo maschile adesso si trasferisce in Italia, a Cortina d'Ampezzo, dove sabato e domenica andranno in scena due SuperG, con il primo che recupera quello non disputato a Garmisch-Partenkirchen.