Gioia Dalmasso: è 2^ nel gigante di Blue Montain

Primo podio in carriera in Coppa del Mondo per la 25enne di Feltre (ko nella big final contro la svizzera Jenny) che riporta il settore femminile in top 3 dopo tre anni. Tra gli uomini, invece, si interrompe una serie di sei gare consecutive con almeno un italiano sul podio: il migliore è Hofer, quarto

Tre anni dopo Nadya Ochner a Pyeongchang, l'Italia torna sul podio al femminile nella Coppa del Mondo di snowboard parallelo. Merito di Lucia Dalmasso che ha chiuso al secondo posto il gigante parallelo (PGS) di Blue Montain, in Canada. La 25enne veneta ha perso la big final contro la svizzera Ladina Jenny, scivolando a metà gara. Terzo posto per l'austriaca Sabine Schoeffmann. Per Dalmasso è un secondo posto storico visto che si tratta del suo primo podio in carriera in Coppa del Mondo. Prima di oggi, il suo miglior risultato è stato il quarto posto nel PGS di Cortina d'Ampezzo, lo scorso 17 dicembre.