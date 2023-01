Bagnis argento ai Mondiali: non era mai accaduto

Per la prima volta nella storia l'Italia conquista una medaglia individuale ai Mondiali di skeleton. Merito di Amedeo Bagnis, secondo nella gara svolta sul catino naturale di St. Moritz, in Austria: medaglia d'oro al britannico Weston, bronzo il coreano Jung

Amedeo Bagnis entra nella storia degli sport invernali italiani. Il 23enne di Casale Monferrato ha conquistato l'argento nello skeleton ai Mondiali di St. Moritz, portando a casa la prima medaglia individuale nella storia dell'Italia in una rassegna iridata in questo sport. Una prova magistrale di Bagnis sul catino naturale austriaco, l'ultimo esistente al mondo: l'azzurro, costante nelle quattro manche di gara in due giorni, ha confermato il secondo posto di metà gara alle spalle del britannico Matt Weston. Bronzo al coreano Seunggi Jung.