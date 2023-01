Marco Odermatt ha vinto il SuperG di Cortina, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Lo svizzero, al rientro dopo aver saltato la seconda discesa di Kitzbuehel e il gigante di Schladming per un problema al ginocchio, ha chiuso in 1'25''57, precedendo di 35 centesimi il norvegese Aleksander Kilde e conquistando il 18° successo in carriera. Splendido terzo posto per l'azzurro Mattia Casse, che conferma il suo gran stato di forma anche sull'Olympia delle Tofane, chiudendo a 49 centesimi da Odermatt. Per l'italiano si tratta del terzo podio della carriera e della stagione dopo i due in discesa a Wengen e Val Gardena. Con questo successo, Odermatt allunga su Kilde nella classifica iridata. La Coppa del mondo di sci alpino maschile è tornata a Cortina a 33 anni di distanza dal febbraio 1990, quando si disputarono due discese, una delle quali fu vinta da un giovanissimo Kristian Ghedina. Domenica si replica con un secondo SuperG, a partire dalle 10.15, recupero di quello cancellato in Val Gardena.