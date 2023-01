Mondiali, Voetter-Oberhofer bronzo nel doppio

Seconda medaglia di bronzo per Andrea Voetter e Marion Oberhofer, terze nel doppio femminile ai Mondiali di slittino su pista artificiale a Oberhof. Trionfo per le padrone di casa tedesche Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal

Andrea Voetter e Marion Oberhofer conquistano una seconda medaglia di bronzo nel doppio femminile ai Mondiali di slittino su pista artificiale a Oberhof . Il duo altoatesino, dopo il bronzo nel format sprint, ha chiuso sul budello tedesco a 187 millesimi dal primo posto , occupato nuovamente dalle padrone di casa Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal, vincitrici con il tempo complessivo di 1’17″619. Le austriache Selina Egle e Lara Kipp hanno chiuso al secondo posto a 126 millesimi, per un podio fotocopia della prima giornata di gare. Nadia Falkensteriner e Annalena Huber , secondo equipaggio italiano in gara, hanno terminato al quinto posto finale a 812 millesimi di distacco.

Doppio maschile, vince la Germania. Sesta la coppia azzurra Rieder/Kainzwaldner

Trionfo casalingo per la Germania con il duo Eggert/Benecken a dettare legge nel doppio maschile. I due tedeschi si sono assicurati l’oro iridato, con il tempo complessivo di 1’23″517 davanti ai compagni di nazionale Wendl/Arlt, staccati di 171 millesimi. A seguire due team austriaci che piazzano al terzo posto Mueller/Frauscher a 192 millesimi e Steu/Koller a 390 millesimi. Sesto posto per Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner, miglior equipaggio italiano, a 538 millesimi. Spazio in top ten anche per Ludwig Rieder/Patrick Rstner al decimo posto con 887 millesimi di ritardo.