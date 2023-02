Federica Brignone è in testa al termine del SuperG valido per la combinata femminile dei Mondiali di sci alpino di Courchevel/Meribel. L'azzurra potrà gestire quasi un secondo di vantaggio sulla grande favorita per l'oro, la statunitense Mikaela Shiffrin. Seconda piazza per la norvegese Mowinckel e per la svizzera Gut-Behrami (+0''71), quarta per l'altra italiana Elena Curtoni (+0''78). Fuori la Bassino, nelle retrovie Sofia Goggia. Slalom in programma alle 14.30 e in diretta su Eurosport 1, canale 210 Sky

Una super Federica Brignone ha dominato il SuperG valido per la combinata femminile, gara di apertura dei Mondiali di di Courchevel/Meribel. L'azzurra, bronzo nella specialità a Pechino 2022, ha chiuso in 1'10''28 al termine di una discesa praticamente perfetta. La campionessa in carica e grande favorita per l'oro Mikaela Shiffrin, che due anni fa a Cortina precedette l’oggi assente Petra Vlhova e Michelle Gisin, è sesta con un ritardo di 96 centesimi. Seconda piazza per la svizzera Lara Gut-Behrami (+0''71) a pari merito con la norvegese Ragnhild Mowinckel, quarta per l'altra azzurra Elena Curtoni (+0''78). Fuori Marta Bassino, mentre Sofia Goggia (al via solo per testare le sue condizioni e la pista) ha terminato a quasi 2'' da Brignone. La manche di slalom è in programma alle 14.30, con diretta su Eurosport 1 (canale Sky 210).