Sofia Goggia domina l’ultima prova della discesa femminile ai Mondiali di Méribel, in Francia. La campionessa bergamasca chiude in 1’28”31 e conquista la vetta della classifica, come in occasione del primo allenamento, mettendo in mostra una sciata molto solida sulla “Roc de Fer”, anche in tratti che per caratteristiche meglio si adattano alle sue avversarie. Goggia è stata estremamente veloce sia sul primo tratto di scorrevolezza, che nel tecnico schuss finale, fino a chiudere con 46 centesimi di vantaggio sull’austriaca Mirjam Puchner, seconda classificata. Terzo posto di giornata per la norvegese Kajsa Lie, a mezzo secondo esatto da Goggia, davanti alla connazionale Ragnhild Mowinckel (+ 0”58) e alla ticinese Lara Gut-Behrami, quinta a 0”66. In casa Italia segnali di crescita da Laura Pirovano, 15^ a 1”34, con due centesimi di margine su Nicol Delago. Elena Curtoni ha terminato al 21° posto, a 1”74 da Goggia, in seguito a una spigolata. Appuntamento con la gara sabato 11 febbraio alle ore 11.00, in diretta su Eurosport 1, canale 210 Sky.