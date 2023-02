Marta Bassino esce di scena agli ottavi di finale del parallelo femminile ai Mondiali di Meribel. La campionessa in carica è stata battuta nelle due run dalla sorprendente francese Marie Lamure. Tra gli uomini subito fuori Vinatzer e Della Vite, De Aliprandini out nei quarti. Giovedì il gigante femminile, con le azzurre tra le favorite

Marta Bassino eliminata agli ottavi del parallelo individuale ai Mondiali di sci di Meribel/Courchevel. L'azzurra, campionessa iridata in carica dopo l'oro conquistato a Cortina 2021, è uscita di scena contro la sorprendente francese Marie Lamure, che ha vinto nettamente entrambe le run. La piemontese, che in questa rassegna si è già messa al collo l'oro nel SuperG, è tra le favorite per il gigante femminile in programma giovedì.