Mondiali sci, Feller guida in slalom: 6° Vinatzer

E' l'austriaco Manuel Feller a chiudere al comando, in 46.93, la prima manche dello slalom speciale, ultima gara dei Mondiali di sci alpino 2023. Secondo tempo a sorpresa per il greco AJ Ginnis (era stato già 2° in Coppa del Mondo a Chamonix portando il primo storico podio nello sci alla Grecia), ex aequo in 47.06 con il norvegese Lucas Braathen, leader di disciplina in coppa al rientro in gara dopo un intervento chirurgico di inizio febbraio per una appendicite acuta. Positiva anche la prova degli azzurri su un tracciato dalla ripidissima parte iniziale, che ha creato difficoltà a molti: sesto tempo, in 47.37, per l'altoatesino Alex Vinatzer e nono tempo per il lombardo Tommaso Sala, che ha chiuso in 47.64. I loro distacchi non sono poi così proibitivi dalla testa della classifica. Più indietro ci sono il trentino Stefano Gross, 17° in 47.89, e l'altro altoatesino Tobias Kastlunger, in 48.58. La seconda, e decisiva manche, è in programma alle ore 13.30.