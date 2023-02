Crans Montana, cancellata la discesa femminile

Dopo due ore di attesa a causa della nebbia che si è poi diradata, gli organizzatori hanno deciso di cancellare la discesa del sabato sul Mont Lachaux a causa delle pessime condizioni della neve per via delle alte temperature. La gara dovrebbe essere recuperata domenica al posto del SuperG

Salta l'appuntamento con la discesa libera femminile di Coppa del Mondo a Crans-Montana, in Svizzera. La gara è stata cancellata dopo un'attesa lunga due ore. Il via, infatti, era previsto alle ore 11, ma la direzione di gara ha posticipato la partenza a causa della nebbia che ha fatto capolinea sul Mont Lachaux. Dopo l'attesa, e con la nebbia diradata, alle 13 sembrava tutto pronto, ma in quel caso è arrivato un altro problema: la neve. Il primo apripista, infatti, ha dato feedback negativi sulle condizioni della pista, resa impraticabile dalle alte temperature, con il termometro vicino ai 10 gradi. A questo punto gli organizzatori non hanno potuto far altro che cancellare la gara. La discesa libera, penultima della stagione prima delle finali di Soldeu, dovrebbe essere recuperata domenica al posto del SuperG. Si attende soltanto l'ufficialità.