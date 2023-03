Mondiali, Visintin bronzo nello snowboard cross

Omar Visintin ha conquistato la medaglia di bronzo nello snowboard cross ai Mondiali di Bakuriani, in Georgia. Il 33enne di Lagundo, dopo il bronzo e l’argento vinti alle ultime Olimpiadi di Pechino, ha arricchito il suo palmares con la prima medaglia iridata individuale in carriera , la seconda contando il secondo posto di Solitude 2019 in coppia con Michela Moioli. Oro all’austriaco Jakob Dusek, seguito dal tedesco Martin Noerl. Si erano arresi a sedicesimi di finale Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari e Michele Godino.

"Ho aspettato tanto questa medaglia mondiale"

“Ho aspettato molto per questa medaglia mondiale, è il settimo Mondiale che faccio e questa è la prima medaglia individuale che riesco a vincere in 12 anni. La gara è stata difficile, ci sono stati molti contatti, è stata molto lunga e faticosa. La pista andava bene, c’erano dei passaggi un po’ difficili: gli atleti più forti sono comunque arrivati al traguardo davanti. E’ una medaglia super importante per me, ho passato anche dei momenti difficili alla fine dello scorso anno, e vorrei dedicarla a chi mi è stato vicino. Adesso c’è ancora il Team Event, nel pomeriggio gli allenatori faranno la squadra e anche lì si va a tutta”.