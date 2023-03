Shiffrin fa 87: vince lo slalom, superato Stenmark

Mikaela Shiffrin vince lo slalom di Are e diventa la sciatrice (uomini o donne non fa la differenza) con più vittorie in Coppa del Mondo, superando Stenmark. Una gara da leggenda di Her Majesty che è arrivata al traguardo con quasi un secondo di vantaggio sulla seconda, l'elvetica Wendy Holdener

Mikaela Shiffrin diventa la più grande di sempre ad Are. Sulle nevi svedesi, lì dove venerdì aveva eguagliato Ingemar Stenmark, "Her Majesty" è riuscita a vincere la sua 87^ gara in carriera, conquistando anche lo slalom. Una vittoria che le consente di diventare l'atleta con più vittorie in Coppa del Mondo, uomini o donne non fa la differenza. Una gara da leggenda per entrare nella leggenda. Shiffrin ha dominato lo slalom, pennellando tra i pali stretti sia nella prima che nella seconda manche. Holdener e Swenn Larsson, rispettivamente seconda e terza al traguardo, sono lontane un secondo. Tra le italiane la migliore è Marta Rossetti, diciannovesima con 8 posizioni recuperate nella seconda manche.