Straordinario Sighel, oro e argento ai Mondiali

Doppio successo per il campione trentino ai Mondiali di short track. Una vittoria storica: all'Italia, infatti, l'oro mondiale in campo maschile mancava da ben 24 anni

Pietro Sighel ha regalato spettacolo ai Mondiali di short track di Seoul, portando a casa due medaglie: prima l'argento nei 1500 metri, poi uno straordinario oro nei 500 metri. Spettacolare il suo ultimo giro, che gli ha permesso di risalire dalla terza alla prima posizione. Sul ghiaccio del Mokdong Ice Rink di Seoul in Corea del Sud, l'azzurro, infatti, ha vinto in 41"166 precedendo il canadese Steven Dubois (41"223) e l'olandese Jens Van 'T Wout (41"243). All'Italia l'oro mondiale in campo maschile mancava da ben 24 anni: nel 1999 a Sofia, Fabio Carta s'impose nei 1500 metri. Gli italiani campioni del mondo nello short track sono stati anche Mirko Vuillermin nei 500 metri a Pechino nel 1993, Orazio Fagone nei 3000 a Guildford nel 1994 e ancora Fagone ma nei 500 nel 1996 a L'Aja. Sighel, trentino delle Fiamme Gialle, figlio di Roberto, campione del mondo nel pattinaggio velocita' allround nel 1992 a Calgary, nella capitale sudcoreana ha conquistato anche la medaglia d'argento nei 1500 metri con 2'17"898 alle spalle del padrone di casa Park Ji Won (2'17"792). Bronzo di giornata al canadese Pascal Dion (2'17"986).