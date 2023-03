Dorothea Wierer cala il bis e riapre completamente i giochi nella Coppa del mondo di biathlon. A Oestersund (Svezia), l'azzurra bissa il trionfo di due giorni fa nella 15 km individuale, conquistando anche la mass start. Altra prova sublime di Dorothea, ancora impeccabile al poligono e brava a difendersi sugli sci dagli attacchi delle francesi Jeanmonnot, seconda a sei secondi, e Simon, terza dopo un errore nel finale.

31.58.5 il tempo per Wierer, che ora spera in una clamorosa rimonta nella classifica di Coppa del mondo generale. A tre tappe dalla fine (Oslo), l'italiana ha un distacco di 144 punti da Simon, che guida con 1003 contro 859. Ancora in corsa artimeticamente anche Lisa Vittozzi, oggi 18^, con 818. Per Wierer quella di oggi è la 16^ vittoria in carriera, la 4^ stagionale (prima nella specialità).