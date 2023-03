Mondiali, doppia medaglia italiana nelle staffette

L'Italia conclude i Mondiali di short track a Seoul con altre due medaglie. Dopo l'oro e l'argento di Pietro Sighel, rispettivamente nei 500 e nei 1500 metri, gli azzurri sono saliti sul podio con la staffetta maschile e con quella mista. Andrea Cassinelli, Tommaso Dotti, Luca Spechenhauser e Pietro Sighel hanno conquistato la medaglia d'argento tra gli uomini, chiudendo alle spalle della Cina. Gli azzurri sono stati in lotta fino alla fine per la vittoria, ma si sono dovuti arrendere al quartetto cinese composto da Li Wenlong, Lin Xiaojun, Liu Guanyi e Zhong Yuchen. Bronzo alla Corea del Sud. Nella staffetta mista, invece, l'Italia ha vinto la medaglia di bronzo. Il quartetto composto da Arianna Valcepina, Arianna Sighel, Andrea Cassinelli e Pietro Sighel ha gareggiato in maniera brillante, controllando il Belgio nella rincorsa al gradino più basso del podio. Per l’Italia il Mondiale di Seoul si conclude quindi con il considerevole bottino di quattro medaglie, una d’oro, due d’argento e una di bronzo.