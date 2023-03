Dominio azzurro nella Coppa del Mondo di snowboard. Roland Fischnaller, Mirko Felicetti e Edwin Coratti, infatti, hanno occupato il podio nel gigante parallelo di Rogla (Slovenia). Prestazione incredibile del 42enne di Bressanone, che nella Big Final ha punito le indecisioni di Felicetti negli ultimi metri del tracciato. Con questo successo, Fischnaller si è assicurato in rimonta la classifica di specialità con 344 punti, terza coppetta dopo quelle del 2020 e 2021. Messi in riga sia l'austriaco Andreas Prommegger (336) che il polacco Oskar Kwaitkowski (334), nel giorno del successo numero ventidue in Coppa del Mondo, il secondo della stagione. A completare la festa italiana ci ha pensato Coratti, che nella Small Final ha avuto la meglio del forte sudcoreano Sanghoo Lee. Buona prestazione anche di Maurizio Bormolini, riuscito ad issarsi fino ai quarti di finale e ora al comando della classifica di Coppa del mondo di parallelo.