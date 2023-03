Pellegrino 3° a Falun: è l'ottavo podio stagionale

Arriva l'ottavo podio individuale in stagione per Federico Pellegrino. Il valdostano ha chiuso al terzo posto la sprint in tecnica libera di Falun, in Svezia. Una gara vinta dal solito Johannes Klaebo che ha preceduto il connazionale Erik Valnes. Terzo gradino del podio per Pellegrino, abile a tenere a bada le velleità francesi di Chanavat e Jouve. Un piazzamento importante per lo sciatore azzurro che consolida il terzo posto nella classifica generale di Coppa del Mondo. A disposizione di Pellegrino ancora due sprint, in programma la prossima settimana: prima quella di Tallin in tecnica libera (martedì 21) e poi quella di Lahti in tecnica classica (sabato 25).