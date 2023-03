Odermatt vince il gigante alle finali di Soldeu (più di due secondi di vantaggio su Kristoffersen) e stabilisce il record all-time di punti in classifica generale in Coppa del Mondo a quota 2.042. L'elvetico, che raggiunge anche 22 podi in un'annata, eguaglia Stenmark, Maier e Hirscher con 13 successi in una singola stagione: nessuno come loro

Alle finali di Soldeu, Marco Odermatt scrive una nuova pagina di storia dello sci alpino maschile. Grazie alla vittoria in gigante, l'elvetico ha superato quota 2.000 punti nella classifica generale di Coppa del Mondo, stabilendo il record assoluto con 42 punti in più di Hermann Maier, eguagliato a quota 22 podi in un'annata. La ciliegina sulla torta di una stagione perfetta per Odermatt, diventato anche il quarto atleta a vincere 13 gare nella stessa annata come Stenmark nel 1978-79, Maier nel 2000-01 e Hirscher 2017-18. Numeri da cannibale per il 25enne di Buochs che ha dato un'altra lezione agli avversari in gigante, vincendo per la settima volta (su nove gare) nella specialità. Un successo costruito già nella prima manche, chiusa con un secondo di vantaggio su tutti. Nella seconda run, però, è riuscito a far meglio, dando un altro secondo di distacco a Henrik Kristoffersen, dietro di 2'11''. Completa il podio Marco Schwarz.