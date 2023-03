Zenhaeusern vince slalom Soldeu, coppa a Braathen

Lo svizzero Ramon Zenhaeusern in 1.54.87 ha vinto lo slalom speciale di coppa del mondo di Soldeu, ultima gara della stagione 2022-23. Secondo il norvegese Luka Braathen in 1.54.93 che si e' cosi' aggiudicato la sua prima coppa di disciplina. Terzo l'altro norvegese Henrik Kristoffersen in 1.55.50. Dopo il 19/o posto della prima manche, con un gran recupero su una neve primaverile difficile e scivolosa che ha creato problemi a tutti, miglior azzurro e' stato l'altoatesino Alex Vinatzer arrivato ottimo 5/o in 1.56.01. Poi in classifica per l'Italia ci sono Tommaso Sala 14/o in 1.58.76, Corrado Barbera 18/o in 1.56.75 e Stefano Gross 19/o in 1.57.85.