Non è finita come tutti ci auguravamo per l'Italia del curling la finale per il terzo e quarto posto dei Mondiali in corso sul ghiaccio di Ottawa. Gli azzurri sono stati sconfitti per 11-3 dalla Svizzera, chiudendo quindi al quarto posto, dopo che nella notte erano stati battuti in semifinale dalla Scozia. L'Italia non è stata mai in partita, e soltanto dopo essersi trovata sotto per 8-0, dopo cinque end, è riuscita a marcare i primi punti di un incontro senza storia. Il quartetto azzurro, composto da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), non è riuscito a riportare a casa la storica medaglia di bronzo conquistata nella passata edizione della rassegna iridata. Quello odierno è il secondo miglior risultato di sempre ad un campionato del Mondo in 26 partecipazioni. Concluso il mondiale maschile, ora le attenzioni si concentreranno sul torneo iridato di doppio misto, in programma a Gangneung, in Corea del Sud, dal 22 al 29 aprile.