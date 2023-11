In testa, e con oltre un secondo di vantaggio, Petra Vlhova butta via la seconda manche dello slalom bis di Levi, in Finlandia: inforca e consegna la vittoria numero 89 a Mikaela Shiffrin (1.51.68), sul podio insieme a Leona Popovic (1.51.86) e Lena Dürr (1.51.98). La slovacca aveva dominato la prima manche chiudendo in 55.92, seconda proprio la statunitense con un buon distacco in 56.68. Grande prova di Martina Peterlini tra le italiane: chiude al 12° posto (1.53.71), scalando sedici posizioni rispetto alla prima prova con il secondo tempo assoluto di manche.