Lara Gut vince anche a Killinston, Brignone sesta

Dopo Soelden Lara Gut si conferma anche a Killington e vincendo il suo secondo gigante stagionale consecutivo centra la sua 39esima vittoria in carriera. L'elvetica si impone su una bella pista tutta in pendenza, ben ghiacciata e con un ripido muro finale, in 1.53.05. Alle sue spalle la neozelandese Alice Robinson in 1.53.67 mentre solo terza è arrivata l'americana Mikaela Shiffrin che, in 1.53.86, continua a non ottenere vittorie in questa disciplina nella località che l'ha vista crescere sugli sci. Niente gloria e niente podi invece per l'Italia, seppur su una pista solitamente amica. La piemontese Marta Bassino, quarta dopo la prima manche con un distacco minimo da chi la precedeva, nella seconda è infatti scivolata via per una inclinazione eccessiva. E così la migliore azzurra è stata Federica Brignone, sesta in 1.54.82 dopo aver chiuso al sesto posto anche la prima manche. Nella discesa decisiva Federica è stata tradita da un errore sul ripido muro finale dopo una prova sino a quel punto eccellente. Probabilmente la troppa foga non le ha permesso di controllare a dovere i suoi sci su quelle pendenze. Più che comprensibile, dunque, il disappunto suo e di Bassino per questo risultato su una pista su cui entrambe hanno già vinto. Per l'Italia c'è almeno il bel risultato in questa gara della velocista Sofia Goggia, la seconda azzurra in classifica, buona nona in 1.55.00 dopo essere stata 14esima nella prima. Sofia, che è stata anche ottima gigantista e che nel 2016 proprio a Killington conquistò il primo dei suoi 48 podi, usa ora il gigante soprattutto per allenarsi al meglio in vista di discese e superG. Domani a Killington tocca allo slalom speciale, con l'americana Mikaela Shiffrin che sulle nevi di casa vuole ad ogni costo portare a casa un successo e raggiungere quota 90 vittorie nella sua ormai leggendaria carriera. Le azzurre invece inseguono un risultato perlomeno incoraggiante in questa disciplina da troppo tempo ostica.