Mikaela Shiffrin fa 90 , ma la paura questa volta non c’entra nulla. Anzi. La fenomenale campione statunitense ha vinto infatti lo slalom speciale sulle nevi della sua Killington (la sesta in carriera) arrivando a cifra tonda come primi posti assoluti in coppa del mondo, 90 per l’appunto. Shiffrin ha chiuso in 1.42.02, a 33 centesimi dalla slovacca Petra Vlhova e oltre un secondo dalla svizzera Wendy Holdener. Con questa vittoria, nella classifica di slalom Mikaela Shiffrin è al comando con 250 punti contro i 190 di Lena Duerr e i 180 di Petra Vlhova. La campionessa americana è al comando anche della graduatoria generale con 350 punti contro i 266 di Vlhova.

Rossetti, ottimo quinto posto

Segnali positivi arrivano anche per l’Italia, da tempo indietro in questa disciplina al femminile: sono quelli della bresciana del lago di Garda Marta Rossetti, arrivata al secondo traguardo con un eccellente quinto posto in 1.43.76, suo miglior risultato in carriera, grazie anche al terzo miglior parziale della seconda manche. Tra le prime 20 in classifica anche la tarvisiana Lara Dalla Mea, 24 anni come Rossetti, arrivata 15esima in 1.44.49. La coppa del mondo femminile resterà nel continente americano ma si sposterà più a nord, lasciando il Vermont e traslocando in Canada, dove sabato e domenica a Mont Tremblant, vicino Montreal, ci saranno due gare di gigante. Mont Tremblant subentra così alla canadese Lake Louise nel circuito di coppa. Gli uomini avranno invece gare per velocisti a Beaver Creek, in Colorado: da venerdì a domenica due discese ed un superG.