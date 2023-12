Una super Federica Brignone è in testa al termine della prima manche dello slalom gigante di Mont Tremblant, in Canada. Dietro all'azzurra ci sono la svedese Hector e la svizzera Gut-Behrami. Tra le prime dieci anche Marta Bassino (7^) e Sofia Goggia (9^). Seconda manche alle 20.15 ora italiana

Federica Brignone è in testa dopo la prima manche del primo slalom gigante di Coppa del mondo di Mont Tremblant. L'azzurra ha chiuso sulla pista canadese con il tempo di 1.06.50, precedendo la svedese Sara Hector (1.06.61) e la svizzera Lara Gut-Behrami (1.06.85). Grande equilibrio subito dietro, con il fenomeno Mikaela Shiffrin quinta in 1.06.97. Azzurre grande protagoniste, con Marta Bassino 7^ in 1.07.46 e Sofia Goggia 9^ in 1.07.91 (partita con il pettorale 18 dopo il buon nono posto conquistato nel gigante di Killington). Nelle 30 anche Roberta Melesi, ottima 13^ in 1.08.69 e più indietro Elisa Platino in 1.09.73. Seconda manche alle ore 20,15 italiane.