Gigante Quebec, Vlhova in testa dopo 1^ manche

Nel gigante bis in Canada la slovacca conduce dopo la prima manche. Al secondo posto Shiffrin, terza Gut-Behrami. Quarto posto parziale per Marta Bassino, sesta Federica Brignone. Seconda manche alle 20.15

Con il tempo di 1'06"46 la slovacca Petra Vlhova è al comando della prima manche del secondo gigante di Coppa del mondo donne di Mont Tremblant, in Quebec. Seconda la statunitense Mikaela Shiffrin e terza la svizzera Lara Gut-Behrami. Migliore delle italiane è la piemontese Marta Bassino, 4/a in 1'07"41, che ha commesso un errore finendo larga sul fondo più veloce e scivoloso per l'abbassamento delle temperature rispetto al gigante di sabato. Poi c'è - anche lei dopo un errore - Federica Brignone 6/a in 1'07"58. Altra buona prova in questa disciplina per Sofia Goggia, 10/a. Più indietro Roberta Melesi, Elisa Platino e Asja Zenere fuori tempo massimo. Seconda manche alle 20:15 italiane.