Con i due successi in gigante a Mont-Tremblant, Federica Brignone riscrive la storia: a 33 anni e 142 è la più 'anziana' ad aver vinto in specialità e la terza in generale. Dopo aver staccato la Goggia nella speciale classifica italiana, è pronta a battere altri record. Il suo segreto? La totale libertà mentale, che le consente una sciata di una pulizia incredibile. Guarda il video

BRIGNONE, VITTORIA BIS IN CANADA