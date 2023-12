Uno straordinario Marco Odermatt è in testa al termine della prima manche dello slalom gigante in Val d'Isere. Lo svizzero precede Kristoffersen e Meillard, gli unici a restare sotto il secondo di distacco. Dietro gli azzurri: De Aliprandini è 13°, Borsotti 15° e Della Vite 17°. Seconda manche alle 12.30

Marco Odermatt è in testa al termine della prima manche dello slalom gigante in Val d'Isere. Lo svizzero domina sulla difficilissima pista francese, tra cambi di pendenza e una neve di complicata gestione: chiude in 1'10''17 e rifila distacchi importanti ai rivali. Il norvegese Henrik Kristoffersen chiude a 0''65, l'elvetico Loic Meillard è a 0''75: sono loro gli unici a limitare il gap entro il secondo. Più staccati gli azzurri: Luca De Aliprandini è 13° (+3''25), Giovanni Borsotti è 15° (+3''50), Filippo Della Vite è 17° (+3''79). Seconda manche in programma alle 12.30.