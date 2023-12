Mikaela Shiffrin torna a vincere in discesa dopo quasi due anni, dominando la prova di Sankt Moritz. Il fenomeno americano centra il 3° successo stagionale, il 91° della carriera, chiudendo la discesa in 1'28''99 e confermandosi in testa alla Coppa del mondo generale. Podio completato da Sofia Goggia e Federica Brignone. La bergamasca paga un paio di sbavature, che la relegano a soli 15 centesimi dalla statunitese: per lei si tratta del 50° podio della carriera. Splendida prova per Fede, scesa con il pettorale numero 1, che ha pennellato come al solito, terminando a soli due centesimi dalla compagna. Per la valdosatana, seconda in classifica generale dietro a Shiffrin, è il podio 60 della carriera. In Top-10 anche Marta Bassino, decima. Il weekend delle gare in Svizzera si chiude domenica con un altro Super-G, possibile terra di conquista per una squadra italiana che si conferma estremamente forte e competitiva.