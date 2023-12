Grande sorpresa nella discesa libera maschile della Val Gardena: Kilde, a lungo in testa, viene scalzato dal 31enne statunitense Bryce Bennett, partito col pettorale 34 e al secondo trionfo in carriera in Coppa del Mondo. Paris, 11°, è il miglior italiano di giornata davanti a Chrisof Innerhofer e Mattia Casse

Clamorosa sorpresa nella discesa libera maschile della Val Gardena. A vincere sulla mitica Saslong è Bryce Bennett: partito col pettorale numero 34, lo statunitense centra a 31 anni la seconda vittoria in carriera in Coppa del Mondo beffando Aleksander Aamodt Kilde, che stava già pregustando il successo. Bennett dimostra il feeling particolare con questa neve, lui che proprio in Val Gardena aveva conquistato il suo (finora) unico successo in CdM nel 2021. Kilde, a lungo in testa, abdica per soli 3 centesimi. Sul podio anche lo svizzero Marco Odermatt, a +0.05. Classifica molto corta, con i primi dieci atleti in 48 centesimi: appena fuori dal podio il francese Nils Allegre, poi il canadese James Crawford (5°) e l'austriaco Stefan Babinsky, altra sorpresa di giornata (6° col pettorale 44). Quindi l'altro francese Matthieu Bailet, lo svizzero Marco Kohler, il tedesco Romed Baumann e l'altro canadese Cameron Alexander.

Paris miglior italiano, si rivede un buon Innerhofer

Prova discreta degli atleti italiani. Il migliore è Dominik Paris, 11° a 52 centesimi dalla vetta. Sprazzi di buon Christof Innerhofer, partito con il pettorale 29 e 12° di giornata a +0.51 (stesso tempo di Mattia Casse). Più indietro gli altri azzurri: Florian Schieder è 15°, Guglielmo Bosca 19°, il promettente Benjamin Jacques Alliod 37°, Pietro Zazzi 42° e Nicolo Molteni 51°.