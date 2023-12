Vincent Kriechmayr ha conquistato il Super G della Val Gardena. L'austriaco ha chiuso in 1'28''39, al termine di una prova estremamente equilibrata, con i primi dieci racchiusi in meno di quattro decimi. La Saslong come sempre regala emozioni a non finire: il podio è racchiuso in appena tre centesimi, con l'altro austriaco Daniel Hemetsberger e lo svizzero Marco Odermatt. Le condizioni di visibilità hanno aiutato gli atleti scesi con il pettorale alto, con Paris (partito con il 2) e Kilde fuori dai 30. Il migliore degli italiani è Mattia Casse, 8° a 29 centesimi dalla vetta. Ottimo anche Guglielmo Bosca, 10° con 39 centesimi di ritardo. Sabato si replica con la discesa libera.