Mikaela Shiffrin è in testa al termine della prima manche dello slalom in notturna di Courchevel, valido per la Coppa del mondo femminile di sci alpino. Il fenomeno statunitense, 100 vittorie in carriera tutte le competizioni incluse, ha chiuso in 55''24, precedendo di 17 centesimi Petra Vlhova. La slovacca è l'unica a tenere testa alla leader della classifica generale, poi i distacchi si fanno abissali. In terza posizione c'è l'austriaca Katharina Liensberger, che accusa un gap di ben 1''06. Assente Federica Brignone, che in questa stagione ha deciso di lasciare da parte la disciplina, la migliore delle italiane è Marta Rossetti, 20^ a +2''66 dalla vetta. Seconda manche in programma alle 20.45.