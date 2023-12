La prima vittoria in carriera di Coppa del mondo di Cyprien Sarrazin arriva sulla mitica Stelvio: il francese conquista la discesa di Bormio, precedendo lo svizzero Odermatt e il canadese Alexander. Sesto Casse, male Paris che cade a metà prova, finendo così nelle retrovie. Brutta caduta per il leader della classifica generale Marco Schwarz, portato in ospedale in elicottero per un problema al ginocchio

Cyprien Sarrazin conquista la sua prima vittoria in Coppa del mondo e lo fa nella cornice più affascinante, ovvero la Stelvio. Il francese trionfa nella discesa di Bormio, chiudendo in 1.50.73. Dietro di lui il nuovo leader di Coppa del mondo, lo svizzero Marco Odermatt (+0.09), unico a tenere il passo di un Sarrazin scatenato. Dal terzo posto, infatti, i distacchi sono abissali, come dimostra il canadese Cameron Alexander (+1.23). Sesto posto per Mattia Casse (+2.15), migliore degli italiani, Florian Schieder è 14° a 2.67. Niente da fare per Dominik Paris, il re della Stelvio con le sue sei vittorie in carriera: l'azzurro è infatti caduto a metà prova, mentre era in lotta per il podio, riuscendo comunque a terminare la discesa ma chiudendo con 6.72 di ritardo da Sarrazin.

Brutta caduta per Schwarz: portato via in elicottero

Brutta caduta per Marco Schwarz, che affrontava per la prima volta in carriera la Stelvio, portato via in elicottero a causa di un problema al ginocchio: l'austriaco rischia così di dire addio ai sogni di vittoria in Coppa del mondo, di cui era leader. Si è anche ritirato il norvegese Aksel Svindal che si è fermato improvvisamente durante la gara preferendo non rischiare oltre dopo non essersi sentito sicuro sugli sci, dopo che un sasso gliene aveva rovinato uno. La tappa valtellinese si concluderà venerdì 29 dicembre con un superG.