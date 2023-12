Mikaela Shiffrin è in testa al termine della 1^ manche del gigante di Lienz, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. Nella quinta prova stagionale fra le porte larghe, la statunitense ha pennellato le curve, chiudendo in 1.01.82 una discesa praticamente perfetta. Seconda piazza per la svedese Sara Hector (+0.63), terza per la norvegese Ragnhild Mowinckel (+1.03). Quinta piazza per Federica Brignone, che paga 1.63 dall'americana: la valdostana è seconda nella classifica generale ed in quella di specialità, dove quest’anno ha conquistato due vittorie (a Tremblant), un secondo posto a Soelden e un sesto a Killington. Decima Sofia Goggia (+ 1.76), caduta per Marta Bassino alla terza porta. Seconda manche in programma alle 13.15.